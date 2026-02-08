Hanno Detto
Sarri nel post partita: «Rammarico per le chance sprecate. Ragazzi indistruttibili. Speriamo finiscano le diatribe tra società e tifosi»
Sarri ha parlato nel post partita di Juventus Lazio, il tecnico ha analizzato il match giocato allo Stadium e non solo
Maurizio Sarri ha parlato nel post partita del match contro la Juventus. Queste le parole del tecnico della Lazio ai microfoni di DAZN:
RAMMARICO PER I GOL SPRECATI – «Non sembrava chiusa perché la Juventus stava attaccando con vigore. Il rammarico è aver sprecato due/tre occasioni per il terzo gol. Il pareggio poteva arrivare, il rammarico è più dei gol sbagliati».
UN PLAUSO AI RAGAZZI – «Quando fai 1 punto in questo Stadio è sempre un risultato positivo. Mi porto dietro che questi ragazzi sono indistruttibili, dal punto di vista del morale mi dà grande gioia».
IL BISOGNO DEI TIFOSI – «Dentro il gruppo squadra c’è un clima abbastanza positivo. Poi non è bello giocare tra certe diatribe, ci farebbe piacere che alcune diatribe tra società e tifosi finissero, perché noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi».
