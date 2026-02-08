Connect with us

Hanno Detto

Sarri nel post partita: «Rammarico per le chance sprecate. Ragazzi indistruttibili. Speriamo finiscano le diatribe tra società e tifosi»

Published

59 minuti ago

on

By

Sarri

Sarri ha parlato nel post partita di Juventus Lazio, il tecnico ha analizzato il match giocato allo Stadium e non solo

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita del match contro la Juventus. Queste le parole del tecnico della Lazio ai microfoni di DAZN:

RAMMARICO PER I GOL SPRECATI «Non sembrava chiusa perché la Juventus stava attaccando con vigore. Il rammarico è aver sprecato due/tre occasioni per il terzo gol. Il pareggio poteva arrivare, il rammarico è più dei gol sbagliati».

UN PLAUSO AI RAGAZZI – «Quando fai 1 punto in questo Stadio è sempre un risultato positivo. Mi porto dietro che questi ragazzi sono indistruttibili, dal punto di vista del morale mi dà grande gioia».

IL BISOGNO DEI TIFOSI «Dentro il gruppo squadra c’è un clima abbastanza positivo. Poi non è bello giocare tra certe diatribe, ci farebbe piacere che alcune diatribe tra società e tifosi finissero, perché noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi».

