Hanno Detto
Sarri: «Settimana difficile, ma non facciamo drammi. Romagnoli è irrinunciabile. Dia l’ho visto frizzante»
Sarri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce Lazio
Maurizio Sarri nel prepartita di Lecce-Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida in programma al Via del Mare. Queste le parole del tecnico:
LA SETTIMANA – «Settimana difficile com’è normale dopo una partita difficile. La settimana dopo certe partite non è semplice. Non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire in maniera lucida».
LE SCELTE DI ROMAGNOLI E DIA – «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile e disponibile, punto. Dia è tornato dalla Coppa d’Africa, ha fatto tre allenamenti frizzanti e ho deciso di dargli fiducia».
COSA SI ASPETTA? – «Il Como è una squadre che ti toglie entusiasmo, rischi di correre sempre dietro a loro, mi aspetto una reazione bella tosta ma da squadra lucida».
