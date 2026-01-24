Connect with us

Hanno Detto

Sarri: «Settimana difficile, ma non facciamo drammi. Romagnoli è irrinunciabile. Dia l’ho visto frizzante»

14 minuti ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Sarri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Lecce Lazio

Maurizio Sarri nel prepartita di Lecce-Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida in programma al Via del Mare. Queste le parole del tecnico:

LA SETTIMANA«Settimana difficile com’è normale dopo una partita difficile. La settimana dopo certe partite non è semplice. Non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire in maniera lucida».

LE SCELTE DI ROMAGNOLI E DIA «Romagnoli è un giocatore irrinunciabile e disponibile, punto. Dia è tornato dalla Coppa d’Africa, ha fatto tre allenamenti frizzanti e ho deciso di dargli fiducia».

COSA SI ASPETTA? «Il Como è una squadre che ti toglie entusiasmo, rischi di correre sempre dietro a loro, mi aspetto una reazione bella tosta ma da squadra lucida».

