Lecce Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match

Dc Roma 19/01/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Como / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Lecce Lazio: i biancocelesti di Sarri scendono in campo per la 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi!

Lecce e Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20.45 presso lo stadio “Via del Mare” sotto la direzione del signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. La squadra allenata dal tecnico Di Francesco affronta quella di Sarri per la sfida valida per la 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei rossoblù!

CRONACA LECCE LAZIO

1′ – Inizia la partita al Via del Mare. La Lazio va alla ricerca di punti che possano rendere meno amaro il periodo.

TABELLINO LECCE LAZIO

LECCE (3-5-2): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Vecino, Taylor; Cancellieri, DIa, Zaccagni.

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

LECCE (): . A disposizione: . Allenatore: Eusebio Di Francesco

LAZIO (): . A disposizione: . Allenatore: Maurizio Sarri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: CHIFFI

1° ASSISTENTE: IMPERIALE

2° ASSISTENTE: BAHRI

QUARTO UOMO: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

