Sarri e la Coppa Italia: «Dobbiamo sparare tutte le cartucce possibili»

Mister Sarri, alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Milan, ha parlato così ai microfoni di Lazio Style Channel

A poco più di 24 ore dal calcio di inizio tra Milan e Lazio, mister Sarri ha analizzato le ambizioni nelle tre competizioni – campionato, Europa League e Coppa Italia – della sua squadra. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni per i microfoni del canale ufficiale:

«Loro sono in lotta per lo scudetto e la Coppa Italia potrebbe essere un traguardo secondario mentre noi siamo nella terra di nessuno e potrebbe essere un traguardo primario. Siamo in una situazione in cui non possiamo scegliere una competizione, dobbiamo sparare tutte le cartucce possibili».