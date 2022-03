Sarri: «Colmare il gap? Io tutelo i giocatori che ho, del resto parlo con la società»

Mister Sarri ha risposto alle domande dei telecronisti di DAZN, nel post partita di Roma-Lazio: ecco le sue parole

Tra le tante domande poste a mister Sarri, nel post partita, c’è anche quella relativa al gap che divide la Lazio con le prime quattro del campionato. Per i microfoni di DAZN, ecco la sua risposta:

«Queste sono valutazioni da non fare in questa sede, qualcosa ci manca e lo dice la classifica. Quello che penso io lo dico alla società, al momento devo tutelare i giocatori che ho. Quanto manca? Fai il conto coi punti in classifica…».