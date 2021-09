San Marino Academy Lazio Women, a dirigere l’incontro della prima giornata del campionato Primavera sarà Leonardo Vai

Il campionato femminile Primavera è pronto ad aprire i battenti in questo weekend, con la Lazio Women che sarà impegnata in trasferta contro il San Marino Academy. Le due squadre scenderanno in campo domenica alle 15.

A dirigere l’incontro sarà Leonardo Vai, coadiuvato da Massimiliano Moretti e Roberto Maroni.