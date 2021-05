Salernitana, la decisione della FIGC: Lotito deve vendere entro il 25 giugno

In queste sta andando in scena il Consiglio della FIGC, che sembra aver preso una decisione riguardo la Salernitana e il presidente Lotito

Cominciano a trapelare alcune indiscrezioni importanti dal Consiglio della FIGC. Infatti, sembra che sia già stata presa la decisione della Federazione in merito alla Salernitana e al presidente Claudio Lotito.

Secondo quanto riportato da Sportface, il patron della Lazio dovrà vendere il club campano entro il 25 giugno 2021: in caso contrario, la squadra allenata da Castori non potrà partecipare al campionato di Serie A 2021-2022. Una situazione delicata, in cui il numero uno biancoceleste dovrà fare delle scelte importanti entro poco più di un mese.