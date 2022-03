Romero Argentina, ora il baby laziale sogna l’esordio con Messi

Il baby gioiello della Lazio Romero sogna di esordire con la maglia dell’Argentina contro l’Ecuador

Luka Romero si mostra ogni giorno più felice sui social mentre si allena con la Nazionale argentina. Ora, però, il baby calciatore della Lazio cominciare a sognare anche di esordire con la maglia della Seleccion.

Dopo la tribuna con il Venezuela, l’ex Maiorca, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe andare in panchina contro l’Ecuador, nella notte tra martedì e mercoledì, e sperare così nella prima volta con l’Albiceleste insieme all’idolo Messi. E magari chissà, una volta esordito con l’Argentina perché non sognare anche di volare in Qatar per il Mondiale.