Editoriale
Romagnoli, fortunatamente non è stato addio: e ora che sia un lieto fine per la Lazio ed i laziali
Romagnoli un laziale tra i laziali. Caro Alessio ti scriviamo nella speranza che possa esserci un lieto fine
Caro Alessio, che cosa ci saremmo persi se quel trasferimento in Qatar fosse andato a buon fine.
In quel di Lecce gli applausi sotto il settore ospiti sapevano di addio, ma un addio amaro. Fortunatamente tutto è saltato e lì arriva una chance di cambiare la storia.
In questi mesi sei sceso in campo con grande serietà, offrendo le solite ottime prestazioni. E poi arriva la gara di Bergamo, dove la scena se la prende sicuramente Edoardo Motta, ma c’è il rischio che ancora una volta passi sotto traccia quanto hai fatto tu.
Un gol che non è valso la qualificazione, ma che ha portato una gioia e una speranza diversa tra i tifosi laziali come te, una speranza che questa stagione possa chiudersi in modo diverso. Una speranza che proprio Motta qualche minuto dopo ha tenuto in vita.
E allora caro Alessio, se proprio dovrà essere addio, speriamo che lo sia con un lieto fine per te, per noi, per la Lazio.
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