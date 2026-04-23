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Lazio Inter, rivelate tutte le informazioni sulla 36a giornata: giorno e orario

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1 giorno ago

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Inter Lazio
Db Riyad (Arabia Saudita) 19/01/2024 - Supercoppa Italiana / Inter-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Marcus Thuram

Lazio Inter, la Lega Serie A ha messo a disposizione tutte le informazioni relative alla 36a e terzultima giornata del massimo campionato italiano

La Lega Serie A ha riportato la programmazione relativa alla sfida dello stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter di Christian Chivu. Ora sono a disposizione tutte le cose da sapere circa la 36a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il programma:

  • Venerdì 08/05/2026, ore 20.45: Torino – Sassuolo (DAZN/SKY)
  • Sabato 09/05/2026, ore 15.00: Cagliari – Udinese (DAZN)
  • Sabato 09/05/2026, ore 18.00: Lazio – Inter (DAZN)
  • Sabato 09/05/2026, ore 20.45: Lecce – Juventus (DAZN/SKY)
  • Domenica 10/05/2026, ore 12.30: Verona – Como (DAZN)
  • Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Cremonese – Pisa (DAZN)
  • Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Fiorentina – Genoa (DAZN)
  • Domenica 10/05/2026, ore 18.00: Parma – Roma (DAZN/SKY)
  • Domenica 10/05/2026, ore 20.45: Milan – Atalanta (DAZN)
  • Lunedì 11/05/2026, ore 20.45: Napoli – Bologna (DAZN)

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