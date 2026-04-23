Lazio Inter, rivelate tutte le informazioni sulla 36a giornata: giorno e orario

Lazio Inter, la Lega Serie A ha messo a disposizione tutte le informazioni relative alla 36a e terzultima giornata del massimo campionato italiano

La Lega Serie A ha riportato la programmazione relativa alla sfida dello stadio Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e l’Inter di Christian Chivu. Ora sono a disposizione tutte le cose da sapere circa la 36a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Il programma:

Venerdì 08/05/2026, ore 20.45: Torino – Sassuolo (DAZN/SKY)

Sabato 09/05/2026, ore 15.00: Cagliari – Udinese (DAZN)

Sabato 09/05/2026, ore 18.00: Lazio – Inter (DAZN)

Sabato 09/05/2026, ore 20.45: Lecce – Juventus (DAZN/SKY)

Domenica 10/05/2026, ore 12.30: Verona – Como (DAZN)

Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Cremonese – Pisa (DAZN)

Domenica 10/05/2026, ore 15.00: Fiorentina – Genoa (DAZN)

Domenica 10/05/2026, ore 18.00: Parma – Roma (DAZN/SKY)

Domenica 10/05/2026, ore 20.45: Milan – Atalanta (DAZN)

Lunedì 11/05/2026, ore 20.45: Napoli – Bologna (DAZN)

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