Arbitro Lazio Udinese, scelto Bonacina: tutti i dettagli sulla designazione e i precedenti

Lazio Udinese, vi riportiamo i precedenti delle squadre di Maurizio Sarri e Kosta Runjaic con l’arbitro Kevin Bonacina. Tutti i numeri

La Lazio si avvicina alla sfida contro l’Udinese con un elemento ufficiale ormai definito: la direzione arbitrale del match valido per la 34ª giornata di Serie A. Secondo la designazione arbitrale comunicata per il turno di campionato, sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo a dirigere la gara dell’Olimpico.

Per il fischietto lombardo si tratterà di un incrocio inedito con i biancocelesti, un dato che rende ancora più interessante l’avvicinamento alla partita. Sul fronte friulano, invece, i precedenti sono già due e sorridono entrambi all’Udinese, uscita vittoriosa nelle occasioni in cui è stata arbitrata da Bonacina. Un particolare statistico che aggiunge curiosità attorno a una partita già delicata di suo, tra due squadre chiamate a dare risposte concrete in questo finale di campionato.

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Lazio Udinese, ecco tutta la squadra arbitrale scelta per l’Olimpico

Assieme a Kevin Bonacina, è stata definita anche la composizione completa della squadra arbitrale. Gli assistenti saranno Palermo e Zanellati, mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Marchetti. In sala VAR, invece, ci saranno Camplone e Maggioni, designati rispettivamente come VAR e AVAR.

Si tratta di una squadra arbitrale completa e strutturata, chiamata a gestire una gara che si preannuncia intensa sia sul piano tecnico sia su quello agonistico. In partite di questo peso, l’attenzione alle decisioni arbitrali aumenta inevitabilmente, soprattutto nei momenti chiave che possono indirizzare il risultato.

Con ufficiali di gara già definiti e statistiche già emerse, l’attenzione ora si sposta interamente sul campo, dove Lazio e Udinese si giocheranno punti pesanti nella fase decisiva della stagione.