Calciomercato
Calciomercato Lazio, Gila rimane l’obiettivo numero uno di Tare: il direttore sportivo insidia il centrale spagnolo
Calciomercato Lazio, la strategia di Igli Tare per superare la fitta concorrenza di Inter e Juventus e strappare lo spagnolo dai biancocelesti
In vista della sessione estiva di trasferimenti, il Milan ha individuato la priorità assoluta per completare la propria rosa: l’acquisto di un difensore centrale di caratura internazionale. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, il profilo che occupa stabilmente la prima posizione nella lista dei desideri rossonera è nientemeno quello di Mario Gila, protagonista di un’ottima stagione con la maglia della Lazio. Lo spagnolo stacca nettamente tutti gli altri profili monitorati, diventando il nome su cui il club di Via Aldo Rossi intende investire con maggior decisione.
A tessere la tela per l’operazione con i biancocelesti è soprattutto l’ex direttore sportivo Igli Tare, il quale conosce molto bene il giocatore e gli ambienti dei biancocelesti. Il dirigente albanese vanta un legame privilegiato con il calciatore, avendolo scoperto e portato nel campionato italiano ai tempi della sua esperienza a Roma.
Come riportato dalla Rosea, Tare è in pressing sul giocatore da mesi, ribadendogli quanto Milano possa essere la piazza ideale per la sua definitiva consacrazione.
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Calciomercato Lazio, le cifre dell’affare e la concorrenza delle big
La trattativa per portare Mario Gila alla corte di Massimiliano Allegri deve però fare i conti con le pretese economiche di Claudio Lotito. Nonostante un contratto valido fino al 2027, la valutazione fatta dalla Lazio oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Una cifra giustificata non solo dalle prestazioni del difensore, ma anche dalla forte concorrenza di Napoli, Inter e Juventus, che minacciano di scatenare un’asta internazionale. Inoltre, il 50% della cifra incassata dovrà essere versato nelle casse del Real Madrid, dettaglio che spinge i biancocelesti a non concedere sconti.
Sullo sfondo, le alternative appaiono decisamente più distanti. Il Milan monitora Kristensen dell’Udinese, ritenuto però meno pronto tecnicamente rispetto allo spagnolo, e il giovanissimo Valdepenas del Real Madrid (classe 2006), che rappresenterebbe un innesto di prospettiva più che una garanzia immediata per la retroguardia. La strada maestra per l’estate sembra dunque tracciata: il Diavolo vuole Mario Gila per blindare il proprio futuro.
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