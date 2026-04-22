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Calciomercato

Di Chiara: «Sarri mette d’accordo nella piazza viola. Porterebbe un po’ di entusiamo alla Fiorentina»

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2 giorni ago

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Sarri
As Roma 19/09/2023 - Champions League / Lazio-Atletico Madrid / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Alberto Di Chiara ha commentato i rumors su un presunto accostamento di Sarri alla panchina della Fiorentina. Le dichiarazioni

Alberto Di Chiara ha commentato a Maracanà, su Tmw, il rumors che vorrebbero Maurizio Sarri sulla panchina della Fiorentina:

«Dipende dalla strategia della società e dal budget che hanno. La Fiorentina ha ancora Pioli sul groppone, quindi dovranno fare qualcosa in tal senso. Devono fare un po’ di conti. Senza dubbio è un nome e che stuzzica Firenze, perché l’ha sempre inseguito. E’ un nome che mette d’accordo tutti. Deve riscattare un’annata disastrosa la Fiorentina, non so che margini abbia Paratici, ma se può prendere Sarri porterebbe un po’ di entusiasmo nell’ambiente. Se ha sondato Sarri è perché forse c’è l’opportunità di averlo».

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