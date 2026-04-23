Editoriale
Edoardo Motta, supereroe per caso: da oggetto misterioso a uomo della svolta. Così si è preso la Lazio!
Edoardo Motta in Atalanta-Lazio si è preso totalmente la scena: il portiere classe 2005 è stato il supereroe biancoceleste almeno per una notte
Sì, SUPEREORE PER CASO e non perché i rigori parati siano frutto della sorte, ma perché Edoardo Motta si è ritrovato ad essere titolare in una semifinale di Coppa Italia quasi per caso.
Acquistato a gennaio per sostituire il partente Mandas, è arrivato tra lo scetticismo generale, compreso quello di Mister e tifosi. Ma tra tutti c’è una convinzione: “Tanto non giocherà mai”.
Poi ad inizio marzo arriva l’infortunio di Provedel che stravolge tutti i piani. Stagione finita per il friulano e il classe 2005 è chiamato a giocare tutta l’ultima parte di stagione. Da oggetto misterioso arrivato dalla Reggiana a titolare obbligato di una Lazio che stava già affrontando un’annata a dir poco complessa.
Tutto sommato mette in fila delle buone prestazioni, tra i sussulti il rigore parato ad Orsolini in Bologna-Lazio. Ieri però è stato il momento giusto per prendersi la scena. Nei 90 minuti sbaglia tutto quello che è possibile con i piedi, ma al 95′ sfodera una parata sensazionale su Scamacca che vale il passaggio ai supplementari.
Arrivati ai rigori è il momento di SUPER-MOTTA, segna solo Raspadori, poi il portiere nato Biella uno dopo l’altro neutralizza i tiri di Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere. E’ lui a dar vita al delirio biancoceleste, perché almeno per una notta è nata una stella, almeno per una notte, i laziali sono andati in estati grazie ad un “SUPEREROE PER CASO”.
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