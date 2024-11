Roma, sarà Ranieri il nuovo allenatore: si attende il comunicato

Roma che cambia allenatore per la terza volta in questa stagione. Dopo De Rossi e Juric ora toccherà a Claudio Ranieri guidare i giallorossi

Dopo tre giorni di attesa, la Roma ha deciso quale sarà il nuovo allenatore, si tratta di un ritorno: quello di Claudio Ranieri. Per i giallorossi è il terzo cambio in panchina, dopo Daniele De Rossi e Ivan Juric toccherà al tecnico che ha guidato i giallorossi già in passato. Stando a quanto riportato da Sky Sport si attende solamente il comunicato.

Salvo altri cambiamenti sarà quindi il tecnico romano ad affrontare il derby con la Lazio domenica 5 gennaio nella gara della diciannovesima giornata di Serie A.