Roma Lazio, c’è Radu in Curva Nord! Il post social dell’ex biancoceleste – FOTO

Roma-Lazio, c’è anche l’ex biancoceleste Stefan Radu in Curva Nord per il derby contro i giallorossi: il post social

Per il derby di oggi tra Roma e Lazio è presente in Curva Nord anche un grandissimo ex biancoceleste: Stefan Radu.

Attraverso le proprie Instagram Stories, la bandiera della Lazio ha voluto mostrare il grande entusiasmo per una stracittadina che dirà molto sulle ambizioni europee della squadra di Igor Tudor. Radu c’è.