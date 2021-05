Roma, De Rossi possibile vice di Mourinho? L’indiscrezione

Josè Mourinho ha già ben in mente quello che sarà il suo staff nell’avventura alla Roma. Il tecnico portoghese vorrebbe anche 1-2 figure che conoscano già l’ambiente e possa dargli un aiuto in pià.

La figura di Daniele De Rossi farebbe al caso dello Special One. L’ex centrocampista giallorosso sta studiando per ottenere la qualifica UEFA A da allenatore e – secondo Il Messaggero – dovrebbe lasciare il ruolo di collaboratore tecnico di Mancini in Nazionale, ma per il momento la società smentisce il suo ritorno.