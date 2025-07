Rivali Lazio, Calhanoglu lascerà l'Inter? La "telenovela" finirà in quella maniera. La situazione - Lazio News 24

Rivali Lazio, Calhanoglu resta all’Inter: niente ritorno in Turchia. La situazione

Tra le tante voci di mercato che hanno animato l’estate calcistica, una delle più clamorose ha riguardato Hakan Calhanoglu, regista e leader dell’Inter, tra le principali rivali della Lazio nella corsa ai vertici della Serie A. Il centrocampista turco è stato accostato insistentemente al Galatasaray e al Fenerbahce, due big del campionato turco, ma il suo entourage ha voluto fare chiarezza una volta per tutte.

Il suo agente, Gordon Stipic-Wipfler, ha infatti smentito categoricamente ogni possibilità di un trasferimento: «Non ci sono stati colloqui con i club turchi. Calhanoglu resterà all’Inter anche la prossima stagione». Una dichiarazione che spegne ogni ipotesi di addio e conferma il ruolo centrale che il calciatore continuerà ad avere nella rosa nerazzurra.

Calhanoglu, ex Milan, ha disputato una stagione di altissimo livello con l’Inter, contribuendo alla conquista dello scudetto. La sua permanenza è una notizia tutt’altro che irrilevante per le rivali della Lazio, che vedono confermata la forza di una diretta concorrente nella lotta per le prime posizioni della classifica.

L’agente ha anche precisato che, nonostante l’origine turca del giocatore e il suo legame emotivo con il Galatasaray (club per cui tifava da bambino), non ci sono state offerte, né interessamenti concreti. «Ognuno sogna di giocare nella squadra del cuore, ma Hakan è felice in nerazzurro e il Galatasaray ha altre priorità», ha detto Stipic. Stesso discorso per il Fenerbahce, altro club importante ma mai realmente entrato in contatto con l’entourage del calciatore.

Per i tifosi e per le rivali della Lazio, la permanenza di Calhanoglu all’Inter è un segnale chiaro: i nerazzurri vogliono consolidare il loro dominio e non intendono privarsi delle proprie colonne portanti. Dopo la pausa estiva, il numero 20 interista incontrerà la dirigenza per discutere solo aspetti professionali, senza alcun retroscena legato a un trasferimento.

La conferma di Calhanoglu, quindi, rappresenta un altro tassello nella costruzione di un’Inter sempre più solida e competitiva. E per la Lazio e i suoi rivali, il livello di difficoltà resta altissimo.