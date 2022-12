Ritiro Lazio, la squadra è a Fiumicino pronta a partire in direzione Turchia: gli scatti della società sui social ufficiali

Tutto è pronto per questa parentesi in Turchia. La Lazio è a Fiumicino e tra poco si imbarcherà per dare inizio a questo ritiro invernale, che prevede già due appuntamenti con Galatasaray e Hatayspor.

La società ha pubblicato sui social gli scatti della partenza: