Rinnovo Pedro, in casa Lazio c’è ottimismo: le ultime

In casa Lazio tiene ancora banco il discorso legato al rinnovo di Pedro: per lo spagnolo si respira grande ottimismo

Pedro è stato uno dei migliori nella gara pareggiata lunedì dalla Lazio sul campo del Verona. Non solo per lo splendido gol che ha aperto la partita ma anche per la qualità messa in mostra nelle singole giocate.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa biancoceleste è ancora aperto il tema del rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Da tempo Lotito ha presentato un’offerta di rinnovo annuale che è stata accolta con soddisfazione dall’esterno che compirà 36 anni a luglio. Nonostante l’età, Pedrito è deciso a continuare confortato da una grande condizione fisica. L’alternativa numero uno è quella rappresentata dal possibile ritorno al Barcellona: marzo potrebbe essere il mese giusto per sciogliere definitivamente le riserve. Lotito e Sarri professano grande ottimismo.