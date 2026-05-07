Rinnovo Motta, adeguamento del contratto per il portiere? Cosa filtra

Rinnovo Motta, il portiere ex Reggiana ha preso la Lazio in mano risultando talvolta decisivo. Adeguamento del contratto in vista?

L’ascesa di Edoardo Motta alla Lazio ha i contorni della favola sportiva. Approdato a Roma a gennaio dalla Reggiana, il giovane estremo difensore è passato rapidamente dall’essere un’alternativa all’imporsi come titolare inamovibile dopo lo stop di Provedel. Le sue prestazioni fuori dal comune hanno convinto la dirigenza biancoceleste a blindarlo con un nuovo accordo.

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Motta: l’eroe di Coppa che ha stregato Sarri

L’impatto del giovane sulla stagione laziale è stato devastante. Nonostante la giovane età, ha dimostrato una personalità fuori dal comune, culminata nella serata leggendaria di Coppa Italia contro l’Atalanta. In semifinale, il portiere ha neutralizzato ben quattro tiri dal dischetto, trascinando letteralmente la squadra di Maurizio Sarri verso la finalissima. Una prova di forza che ha cancellato ogni dubbio sulle sue capacità di gestire palcoscenici ad alta tensione.

Parate decisive: il valore di Edoardo Motta tra i pali

Oltre all’exploit nei rigori, Edoardo Motta si è distinto per interventi salva-risultato anche in campionato. Resta impressa la parata sul penalty di Orsolini nella sfida vinta per 0-2 contro il Bologna, decisa dalla doppietta di Taylor. La sua reattività e la grinta mostrata tra i pali hanno garantito punti pesanti alla Lazio, rendendo quasi impercettibile l’assenza del titolare. Anche la recente piccola incertezza contro la Cremonese non ha scalfito la fiducia totale del club nei suoi confronti.

Rinnovo in vista per Edoardo Motta: la mossa del club

La società biancoceleste non vuole correre rischi e ha già iniziato a pianificare il futuro con Edoardo Motta. Come riporta Il Corriere dello Sport, L’obiettivo è un rinnovo di contratto con un sostanzioso adeguamento economico, per premiare la crescita esponenziale del ragazzo. Il club vede in lui non solo un sostituto affidabile, ma un potenziale titolare a lungo termine. In attesa degli ultimi atti della stagione, la Lazio getta le basi per ripartire dalla sicurezza mostrata dal suo nuovo numero uno.