Gila Napoli, assalto azzurro al difensore spagnolo! Le novità

Gila Napoli, il club azzurro ha messo nel mirino il centrale spagnolo per la prossima stagione! Rimane l’obiettivo principale

Il Napoli prepara una vera e propria metamorfosi difensiva per la prossima stagione. Dopo le difficoltà post-scudetto, Aurelio De Laurentiis punta a ringiovanire il reparto e tagliare i costi, mettendo nel mirino il talento della Lazio, Mario Gila. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale spagnolo è la priorità assoluta per ritrovare quella solidità smarrita.

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Gila nel mirino: la strategia azzurra

Il primo nome sulla lista è Mario Gila. Lo spagnolo, protagonista di una prova magistrale proprio al Maradona, ha già espresso la volontà di non rinnovare il contratto con la Lazio (scadenza 2027). Tuttavia, la trattativa con Claudio Lotito si preannuncia complessa: pesano il carattere del patron biancoceleste e la clausola che garantisce al Real Madrid il 50% sulla futura rivendita. Il Napoli è pronto a raddoppiare l’attuale ingaggio del difensore, portandolo a 2 milioni di euro, per battere la concorrenza del Milan.

Beukema-Liverpool: l’incastro per Mario Gila

La chiave per sbloccare l’affare potrebbe arrivare dalla Premier League. Il Liverpool di Arne Slot avrebbe messo gli occhi su Sam Beukema, offrendo circa 30 milioni di euro. Una cessione che permetterebbe agli azzurri di generare la liquidità necessaria per l’assalto a Mario Gila ed evitare minusvalenze dopo un’annata sottotono dell’olandese.

Il tandem spagnolo e il futuro di Gila

Il progetto di ricostruzione prevede anche il ritorno di Rafa Marin dal prestito al Villarreal. Nonostante il diritto di riscatto degli spagnoli, il calciatore spinge per tornare in Italia e dimostrare il proprio valore dopo lo scudetto vinto da comprimario. Con il rientro di Marin e l’eventuale arrivo di Mario Gila, il Napoli formerebbe una coppia di centrali giovani, moderni e tecnicamente dotati, perfetti per la nuova linea green del club. Addio quasi certo, invece, per Juan Jesus.