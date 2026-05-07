Lazio, tregua a metà: Curva Nord presente in Coppa Italia ma è gelo sul derby

Lazio, il tifo organizzato presenzierà alla finale di Coppa Italia contro l’Inter ma è gelo sul derby con la Roma. Il numero sui biglietti venduti

Si prospetta una settimana di fuoco per la Lazio, chiamata a dividersi tra l’attesa finale di Coppa Italia e l’iconica stracittadina. Tuttavia, l’atmosfera attorno agli uomini di Maurizio Sarri sarà profondamente diversa nelle due occasioni. Secondo quanto riportato da Repubblica, il tifo organizzato ha scelto una linea di condotta duale: sostegno totale per il trofeo in palio, ma prosecuzione ferrea dello sciopero per la sfida contro la Roma.

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Eccezione per la finale: il tifo laziale con Sarri

Il 13 maggio, in occasione della finalissima contro l’Inter, lo stadio tornerà a vibrare. I gruppi della Curva Nord hanno confermato che sospenderanno temporaneamente la protesta per onorare l’impegno preso mesi fa con lo stesso Maurizio Sarri. In questa circostanza, il tifo laziale garantirà la propria presenza e il consueto calore, spingendo la squadra verso la conquista del titolo, mettendo per una notte da parte i dissidi con la presidenza.

Derby deserto: la protesta del tifo laziale continua

La musica cambierà drasticamente appena 48 ore dopo. Per il derby contro i giallorossi, il tifo laziale ha deciso di tornare a incrociare le braccia. La Curva Nord rimarrà vuota in segno di contestazione contro i vertici societari, una scelta drastica che evidenzia una spaccatura ancora insanabile. La stracittadina rischia dunque di giocarsi in un silenzio surreale per la sponda biancoceleste del Tevere.

Numeri shock: solo 300 biglietti venduti dal tifo laziale

Il termometro della crisi è rappresentato dai dati di vendita riportati da Repubblica. Durante la fase di prelazione riservata agli abbonati per il derby, sono stati staccati appena 300 tagliandi. Questo dato esiguo conferma che il tifo laziale non ha intenzione di arretrare: la contestazione prosegue con vigore e il parziale rientro previsto per la Coppa Italia resterà, con ogni probabilità, un caso isolato all’interno di un clima di gelo totale.