Ribaltone Lazio, Sarri ammette: resta fino al 2029

Oltre all’attesissima finale di Coppa Italia contro l’Inter, in casa Lazio a tenere banco è il futuro di mister Sarri e di molti giocatori.

In casa Lazio si avvicina a grandi passi un crocevia programmatico che, per le sorti del club, risulta ben più importante della stessa imminente finale di Coppa Italia: è il momento della verità.

A giugno, infatti, i vertici societari non dovranno limitarsi a tenere a bada le crescenti voci sui numerosi nomi illustri dati in uscita. Giocatori del calibro di Gila, Tavares, Zaccagni e Romagnoli sono da settimane al centro di insistenti rumors, ma il vero spartiacque per la programmazione estiva è legato a doppio filo al futuro di mister Maurizio Sarri.

Durante tutto l’arco di questa complessa stagione agonistica, il clima non è mai stato pienamente disteso dalle parti di Formello.

Le costanti tensioni sportive hanno alimentato l’incertezza e, non a caso, il tecnico toscano, al pari di mezza squadra, ha riscosso il concreto interesse di importanti realtà della nostra Serie A.

Piazze esigenti e alla ricerca di rilancio come Fiorentina e Napoli hanno monitorato con estrema attenzione l’evolversi della situazione nella Capitale. Le ultime dichiarazioni dell’allenatore, però, hanno spazzato via alcuni dubbi e i non detti, tracciando una linea chiara e delineando con fermezza le prospettive per il futuro del progetto tecnico biancoceleste.

Investitura per Noslin, parola di mister Sarri: “Ti dà sempre qualcosa”

All’interno di questo scacchiere in via di definizione, un ruolo di primissimo piano se lo è ritagliato con pieno merito Tijjani Noslin. Il percorso dell’attaccante olandese all’ombra del Colosseo ha subito una vera e propria metamorfosi.

Considerato quasi un esubero e un probabile partente durante la finestra di mercato di gennaio, si è trasformato a suon di prestazioni in un possibile punto fermo per il futuro, forte anche di un solido contratto che lo lega alla società fino al 2029.

Investitura per Noslin, parola di mister Sarri: “Ti dà sempre qualcosa” – lazionews24.com (foto: profilo IG Noslin)

Maurizio Sarri nutre oggi una grandissima stima per lui, conquistato dal suo dinamismo e dalla totale dedizione alla causa. È stato proprio il mister a fotografarne perfettamente l’importanza tattica: “Noslin ti dà sempre qualcosa quando viene chiamato in causa, ho fatto fatica a farmi un’idea su di lui, sa fare tanti ruoli. Lui in certe situazioni può fare anche l’attaccante centrale, in altri momenti è più utile sull’esterno”.

Un’investitura in piena regola, che blinda di fatto l’olandese dalle continue voci di mercato che lo hanno circondato in questi mesi. Durante la stagione, infatti, non erano mancati i sondaggi concreti del Torino in Italia, così come i corteggiamenti del PSV Eindhoven e del Monaco all’estero.

Oggi, però, quelle sirene sono state silenziate dalle risposte date sul campo e dalla fiducia incondizionata del suo allenatore, pronto a farne una colonna della Lazio che verrà.