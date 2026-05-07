Lazio Inter, abbondanza a centrocampo per Sarri! Le ultime in vista della finale

Lazio Inter, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha vasta scelta per il regista da schierare contro i nerazzurri

La tempesta sembra essere passata per il centrocampo di Maurizio Sarri. Dopo mesi di emergenza assoluta, in cui il tecnico era rimasto senza interpreti nel ruolo di vertice basso, l’infermeria si è finalmente svuotata. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’allenatore può ora contare su tre diverse opzioni per gestire la manovra, proprio nel momento cruciale della stagione che culminerà con la finale del 13 maggio.

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Dall’invenzione Patric al ritorno del regista titolare

In piena crisi, il “Comandante” aveva sorpreso tutti adattando Patric come regista. Un’intuizione nata dalla necessità, visti i forfait di Rovella e Cataldi, che ha dato frutti insperati persino nella semifinale contro l’Atalanta. Tuttavia, con l’avvicinarsi dell’atto finale, le gerarchie tornano in discussione. Se le mezzali Basic e Taylor appaiono intoccabili, il ruolo di perno centrale è ora oggetto di profonde riflessioni tecniche.

Cataldi: il recupero del regista per la finale

Il punto fermo della stagione è stato senza dubbio Danilo Cataldi, che ha “tirato la carretta” nonostante un principio di pubalgia e recenti attacchi influenzali. Il regista romano punta alla convocazione per la sfida di sabato, test fondamentale per valutare la sua tenuta fisica in vista del trofeo. Sarri conta molto sulla sua esperienza per bilanciare il reparto, ma dovrà gestire con attenzione i carichi di lavoro dopo i fastidi muscolari accusati tra Udine e Cremona.

Rovella e la sfida a tre per il ruolo di regista

La vera sorpresa è il recupero di Nicolò Rovella. Dopo il calvario tra pubalgia e la frattura della clavicola rimediata a Cagliari, il giovane talento è tornato a disposizione. Ora Sarri si trova davanti a un piacevole dilemma: scegliere tra la solidità di Cataldi, la duttilità di Patric o la freschezza di Rovella. Ogni minuto nelle prossime gare, inclusa quella contro l’Inter, sarà decisivo per stabilire chi sarà il regista titolare nella partita più importante dell’anno.