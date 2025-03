Rinnovi Lazio: da Pedro a Vecino, passando per Marusic

Condividi via email

Rinnovi Lazio, la situazione in casa biancoceleste circa i contratti di alcuni dei giocatori della squadra di Baroni: il punto

Rinnovi Lazio. A Roma si sta affrontando un’ultima fase intensissima di stagione con la responsabilità di concludere il campionato di Serie A nelle zone alte della classifica senza dimenticarsi gli scontri in Europa League. I biancocelesti dovranno sormontare diverse sfide in questi mesi, ed uno dei crucci per Lotito è anche quello che riguarda i contratti.

Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb i capitolini avrebbero fatto firmare il rinnovo al portiere Christos Mandas, mentre, di contro, non si è ancora trovata un intesa con Adam Marusic, per il quale potrebbe comunque il rinnovo automatico per la prossima stagione.

Ben più dubbia è la situazione di Pedro e di Matias Vecino. Per quanto concerne l’ex Barcellona è probabile che la società intavolerà un nuovo contratto per allungare l’esperienza di uno giocatore che, quest’anno, sta fornendo un gran contributo alla squadra. Vecino, invece, dovrà attendere gli sviluppi delle trattative avanzate dal proprio entourage. Si attendono sviluppi anche per Gila.

