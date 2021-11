Mercato Lazio, da Lucas Leiva a Marusic: il punto sui rinnovi

La Lazio è pronta ad affrontare le imminenti scadenze contrattuali: Tare e Lotito a lavoro per consolidare la rosa

Non solo il rinnovo di Luiz Felipe: la Lazio è chiamata nei prossimi mesi ad affrontare i discorsi per altri cinque calciatori della rosa di Maurizio Sarri che proprio come il centrale brasiliano vedranno il proprio contratto scadere a fine stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, per quanto riguarda Reina e Strakosha la situazione è abbastanza delineata. In caso di piazzamento europeo il contratto del portiere spagnolo si rinnoverà automaticamente per un’altra stagione, mentre per quanto riguarda il portiere albanese i dialoghi sono in corso ma l’addio è sempre più probabile.

Passando al centrocampo, spicca la situazione di Lucas Leiva. L’ex Liverpool è stato scavalcato da Cataldi nelle gerarchie di Sarri e potrebbe dunque lasciare la Lazio a fine stagione. I discorsi su un eventuale rinnovo annuale saranno comunque affrontati dopo il mercato invernale.

Infine, per quanto concerne il reparto difensivo l’unico per il quale è stato raggiunto un accordo per il rinnovo (manca solo l’ufficialità) è Marusic, per il quale è pronto un contratto fino al 2026 a 1.8 milioni a stagione più bonus. Discorso diverso per Patric: l’addio a parametro zero a giugno appare segnato.