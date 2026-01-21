Rambaudi non fa sconti: «Romagnoli? Così si smantella tutto. A Lecce devi vincere»

Rambaudi critica duramente l’ipotesi di cessione di Romagnoli e avverte la squadra in vista della sfida contro il Lecce

Ospite ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha analizzato senza giri di parole il momento delicato della Lazio, soffermandosi in particolare sulla possibile cessione di Alessio Romagnoli e sul prossimo impegno di campionato contro il Lecce. Le sue parole fotografano un clima di forte preoccupazione attorno all’ambiente biancoceleste.

Rambaudi durissimo sulla cessione di Romagnoli

L’ex attaccante non nasconde lo stupore per le voci di mercato che riguardano il difensore centrale, mettendo in discussione la strategia complessiva del club.

CESSIONE ROMAGNOLI – «La cessione di Romagnoli? In questo momento è tutto assurdo. Ci sono delle problematiche, ok, ma questo è smantellare. Attenzione, si sta agendo troppo in maniera superficiale, non da squadra che vuole tentare di fare il possibile per raggiungere gli obiettivi. L’atteggiamento piatto visto contro il Como è la conseguenza di tutto questo».

Secondo Rambaudi, quindi, le difficoltà emerse in campo non sarebbero casuali, ma figlie di un contesto instabile e di scelte che rischiano di indebolire ulteriormente la squadra anche dal punto di vista mentale.

Lazio-Lecce, l’allarme mentale e l’obbligo di reagire

Lo sguardo si sposta poi sul prossimo appuntamento di campionato, una trasferta che per Rambaudi assume un peso specifico enorme.

SFIDA COL LECCE – «Al momento io non credo ci sia tanta differenza tra la Lazio e il Lecce, anche perché l’aspetto mentale conta tanto adesso. Sono molto preoccupato di questo. Sabato voglio vedere se ci sarà una reazione. Qui non c’è logica. Tuttavia la squadra, anche se non è facile, deve essere brava ad estraniarsi. A Lecce devi vincere».

Parole che suonano come un avvertimento chiaro: senza una svolta immediata, soprattutto sotto il profilo dell’atteggiamento, il rischio è quello di scivolare in una spirale negativa difficile da arrestare.

Un messaggio chiaro all’ambiente biancoceleste

L’intervento di Rambaudi riassume il sentimento di una parte della tifoseria e degli addetti ai lavori: la Lazio è chiamata a fare chiarezza, dentro e fuori dal campo. Tra mercato, scelte dirigenziali e risposta della squadra, la gara di Lecce diventa uno snodo cruciale per capire se i biancocelesti sono ancora in grado di reagire e dare un senso concreto alla stagione.

