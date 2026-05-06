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Rambaudi: «Sono curioso di capire come Sarri gestirà la finale contro l’Inter»
Roberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Le dichiarazioni
Romberto Rambaudi, ex giocatore biancoceleste, si è espresso sulla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma il 13 maggio. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radiosei:
LAZIO – «Sono curioso di capire come Sarri gestirà la finale, solo lui può saperlo visto che vive gli allenamenti e lo spogliatoio. La Lazio fin qui ha fatto bene quasi sempre con chi la precede in classifica ma mercoledì si azzererà tutto perché il contesto è diverso, è una finale».
INTER – «L’Inter non sottovaluterà l’impegno, è abituata a queste partite. Anche se, ripeto, si azzera tutto, non si sa come i giocatori entreranno in partita. L’Inter comunque ha tutto da perdere. Per affrontare l’Inter serve la partita perfetta, anche di grande umiltà».
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