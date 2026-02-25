Rambaudi: «La Lazio non è una prima scelta per i giocatori! Mercato? Ora è difficile pensare ai prossimi mesi»

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, ha parlato tanto dell’attualità quanto del futuro della società di Claudio Lotito: le sue parole

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di RadioSei per esprimere il suo punto di vista sulla situazione attuale della squadra biancoceleste. Le sue parole sono state molto chiare, e hanno messo in evidenza la necessità di un cambiamento profondo all’interno del club. Le parole dell’ex giocatore della Lazio:

«Il Bodo fa capire che con una programmazione seria la crescita poi è costante. Ci vuole entusiasmo e voglia di andare tutti nella stessa direzione. Serve empatia, quella che qui manca. In questo momento nella Lazio un calciatore la sceglie per scommettere, se magari deve rimettersi in gioco oppure è alla ricerca di conferme; in questa situazione è difficile che questo club sia una ‘prima scelta’, perché il calcio vive di emozioni e qui mancano. Questo dovrebbe capire chi comanda. La rivoluzione estiva in difesa? In questo momento è complicato pensare ai prossimi mesi, qui si deve cambiare passo».

