Infortunati Lazio, brutte notizie per Sarri: stop per Marusic e Maldini! La situazione

Infortunati Lazio, Sarri fa i conti con nuovi problemi fisici: le condizioni di Marusic e Maldini e gli aggiornamenti sugli altri indisponibili

La situazione sugli infortunati Lazio non porta buone notizie per Maurizio Sarri. Il club biancoceleste ha infatti comunicato gli esiti degli ultimi controlli medici, confermando nuovi stop in un momento già complicato della stagione.

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Infortunati Lazio, Marusic e Maldini ai box

Nel dettaglio, Adam Marusic, esterno montenegrino classe 1992, ha riportato una lesione di basso grado al polpaccio destro, un problema che lo costringerà a fermarsi nelle prossime settimane. Una tegola pesante per la Lazio, considerando l’importanza del giocatore nello scacchiere di Sarri.

Situazione da monitorare anche per Daniel Maldini, trequartista offensivo, alle prese con una infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma lo staff medico preferisce non forzare i tempi di recupero. Il comunicato:

«A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori».

Infortunati Lazio, gli altri aggiornamenti dal report

Non solo Marusic e Maldini: il report della Lazio ha fatto il punto anche sugli altri giocatori attualmente non al meglio. Samuel Gigot e Mario Gila stanno svolgendo un lavoro atletico specifico, segnale di un recupero ancora in corso ma con progressi graduali.

Prosegue invece il percorso riabilitativo post-operatorio per Ivan Provedel, portiere titolare, e Nicolò Rovella, centrocampista centrale, entrambi impegnati nei rispettivi programmi di recupero.

Infortunati Lazio, emergenza continua per Sarri

Il quadro complessivo conferma una stagione segnata da numerosi problemi fisici per la Lazio, con Sarri costretto a gestire una situazione di emergenza quasi costante. Le assenze rischiano di incidere sulle prossime sfide, rendendo ancora più delicata la gestione delle rotazioni.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire i tempi di recupero e le eventuali disponibilità in vista dei prossimi impegni.