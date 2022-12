Qatar 2022, Santos: «Ronaldo? Bisogna lasciarlo in pace»

Santos, il ct portoghese alla vigilia dei quarti di finale contro il Marocco difende Cristiano Ronaldo in conferenza stampa

Alla vigilia della delicata sfida dei quarti di finale contro il Marocco, il ct Santos si è soffermato anche a parlare di Cristiano Ronaldo.

LASCIATELO IN PACE -«Penso che sia giunto il momento di lasciarlo in pace. Non mi ha mai detto che voleva lasciare la nostra nazionale e penso che sia giunto il momento di smetterla con le polemiche»