Provedel a Dazn: «Questo è un anno di ripartenza, dobbiamo continuare a lavorare. Ecco cosa ci dice Sarri...»

Provedel ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della gara vinta contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Quando si vince sono contento. I miei compagni son stati bravissimi, ho subito solo un tiro centrale, complimenti a loro. Questo è un anno di ripartenza, abbiamo iniziato un anno in cui dobbiamo tutti compattarci, il percorso è nato nel modo giusto, perdendo anche qualche punto per strada: fa parte del percorso ma dobbiamo migliorare.

Questa consapevolezza può arrivare con il lavoro, questo ci dice il mister. Non l’abbiamo persa nel primo periodo, adesso dobbiamo concentrarci, testa bassa e accumulare solo buone prestazioni».

