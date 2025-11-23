 Provedel a Dazn: «Questo è un anno di ripartenza, dobbiamo continuare a lavorare. Ecco cosa ci dice Sarri...»
Provedel a Dazn: «Questo è un anno di ripartenza, dobbiamo continuare a lavorare. Ecco cosa ci dice Sarri...»

1 ora ago

Provedel
Provedel

Provedel ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita della gara vinta contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni

Ivan Provedel, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato la vittoria della Lazio contro il Lecce. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Quando si vince sono contento. I miei compagni son stati bravissimi, ho subito solo un tiro centrale, complimenti a loro. Questo è un anno di ripartenza, abbiamo iniziato un anno in cui dobbiamo tutti compattarci, il percorso è nato nel modo giusto, perdendo anche qualche punto per strada: fa parte del percorso ma dobbiamo migliorare.

Questa consapevolezza può arrivare con il lavoro, questo ci dice il mister. Non l’abbiamo persa nel primo periodo, adesso dobbiamo concentrarci, testa bassa e accumulare solo buone prestazioni».

