Probabili formazioni Salernitana-Lazio: è emergenza difesa

Salernitana-Lazio è uno dei match di questo sabato di Serie A: ecco le probabili formazioni della sfida delle ore 18

Oggi, dopo la parentesi Supercoppa e Coppa Italia, riparte il campionato di Serie A. Alle ore 18 andrà in scena Salernitana-Lazio. E Sarri deve fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa.

Le scelte infatti sono obbligate, out l’infortunato Acerbi, si dovrà fare i conti anche con il forfait di Radu, che ieri non si è allenato. Lazzari e Marusic sugli esterni, Luiz Felipe e Hysaj, al centro: la soluzione dovrebbe essere questa. Al centro potrebbe tornare Luis Alberto e in avanti Zaccagni è favorito su Felipe Anderson.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Delli Carri, Gagliolo, Veseli; Zortea, Capezzi, Di Tacchio, Kastanos, Ruggeri; Djuric, Gondo. Allenatore: Colantuono.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Hysaj, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.