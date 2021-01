Probabili formazioni Parma Lazio: tornano Reina e Leiva, un dubbio per Inzaghi

Probabili formazioni Parma Lazio: in porta tornerà Pepe Reina mentre a centrocampo si rivede Lucas Leiva. Un ballottaggio per D’Aversa

Dopo la vittoria contro la Fiorentina l’obiettivo della Lazio di Simone Inzaghi è uno solo: vincere per trovare continuità e riproporsi nelle zone alte della classifica. I biancocelesti a Parma, dopo qualche alto e basso di troppo, cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva per presentarsi nel migliore dei modi al derby contro la Roma in programma venerdì 15. Contro troveranno una squadra che ha appena cambiato allenatore e che vorranno interrompere la striscia di quattro sconfitte consecutive.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA – D’Aversa ripartirà dal collaudato 4-3-3 ma dovrà far fronte a parecchie assenze: sono out Kucka, Karamoh, Iacoponi, Gagliolo e Grassi oltre a Laurini, nemmeno convocato a causa di una lesione al retto femorale. Rientra però Gervinho nel tridente d’attacco assieme a Inglese e Brunetta, favoriti rispettivamente su Cornelius e Mihaila. Pezzella partirà titolare a sinistra con Busi a destra, Osorio e Bruno Alves saranno la coppia centrale. In regia favorito Brugman su Cyprien.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO – Simone Inzaghi ripropone una formazione molto simile a quella schierata contro la Fiorentina. Due sole le novità: i ritorni di Reina tra i pali e di Leiva in cabina di regia. In attacco al fianco di Immobile confermato Caicedo, che l’anno scorso decise con un suo gol la sfida del Tardini. L’unico dubbio del tecnico biancoceleste è in difesa, dove Patric potrebbe prendere il posto di un Luiz Felipe acciaccato.

PARMA (4-3-3) – Sepe; Busi, Osorio, B. Alves, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Brunetta, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi