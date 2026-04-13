Probabili formazioni Fiorentina Lazio, Vanoli e Sarri ridisegnano le formazioni tra emergenze e dubbi verso il posticipo della 32ª giornata

L’atmosfera del lunedì sera si accende per il posticipo della 32ª giornata di Serie A, che mette di fronte la Fiorentina di Paolo Vanoli e la Lazio di Maurizio Sarri. Una gara delicata per entrambe le squadre, chiamate a dare risposte importanti in un momento complicato della stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 al Franchi, con due formazioni costrette a fare i conti con assenze pesanti che influenzeranno inevitabilmente le scelte tecniche.

In casa viola, l’emergenza è concreta. Vanoli deve rinunciare a elementi chiave come Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson, entrambi squalificati, mentre resta forte il dubbio legato alle condizioni di Moise Kean. In attacco dovrebbe quindi toccare a Roberto Piccoli, pronto a guidare il tridente con il supporto di esterni come Harrison e uno tra Manor Solomon e Fazzini, con quest’ultimo che garantisce maggiore equilibrio.

Ultimissime Lazio LIVE: biancocelesti sulle tracce di Sebastiano Esposito! Le novità di formazione

Probabili formazioni Fiorentina Lazio

FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Solomon. All. Paolo Vanoli

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Noslin. All. Maurizio Sarri

Sul fronte biancoceleste, Sarri deve fare i conti con le assenze di Daniel Maldini e Adam Marusic, due elementi importanti nello scacchiere laziale. In attacco, con Boulaye Dia confermato come riferimento centrale, resta aperto il ballottaggio tra Noslin e Pedro, mentre a centrocampo il tecnico valuta chi affiancare a Danilo Cataldi, con Toma Basic e Dele-Bashiru in corsa per una maglia da titolare.

Una sfida che si preannuncia intensa, tra due squadre alla ricerca di continuità e punti preziosi per dare una svolta al proprio cammino stagionale.