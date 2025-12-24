News
Le prime pagine sportive nazionali – 24 dicembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola, ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente. Ecco, allora, le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia.
Calciomercato Lazio, il centrocampo il reparto prioritario: Sarri chiede qualità, diverse le ipotesi per accontentare il tecnico biancoceleste
Calciomercato Lazio, il centrocampo il reparto prioritario. Tra sogni e alternative: Loftus-Cheek resta lontano, Samardzic prende quota Il mercato sbloccato...
Serie A Lazio, la svolta di Sarri: da Marassi in poi passo da Champions! Le statistiche della squadra biancoceleste parlano chiaro, dietro solo a tre club
Serie A Lazio, dal Genoa in poi un’altra squadra: identità, sacrificio e numeri da vertice! Le statistiche parlano chiaro, dietro...
Calciomercato Lazio, proseguono le voci sul possibile addio di Mandas! Diverse le squadre sul portiere greco che sarà il primo sacrificio biancoceleste per fare cassa
Calciomercato Lazio, dopo il via libera che sblocca la sessione di gennaio si pensa a Mandas come sacrificio per fare...
