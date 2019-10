PRIMAVERA / Battuta d’arresto per la squadra di Menichini che passa in vantaggio a Bogliasco e subisce la rimonta della Sampdoria

Arriva la prima sconfitta per la Lazio, battuta nell’anticipo del venerdì a Bogliasco dalla Sampdoria. Per l’occasione Menichini conferma il classico 3-5-2 con Alia in porta; Cipriano, Armini e Kalaj in difesa; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo e Ndrecka a centrocampo; Cerbara e Nimmermeer in avanti. La prima occasione capita al 6′ sui piedi di D’Amico, ma Alia è attento e non si fa sorprendere. Tre giri di lancette più tardi sono ancora i doriani a rendersi pericolosi, questa volta con Bahlouli, che con un colpo di testa insidioso costringe Alia a compiere un colpo di reni per evitare la rete. Al 26′ arriva il primo squillo della Lazio: punizione di Falbo, De Angelis colpisce di testa, ma Avogadri non trattiene. Sul pallone si avventa Kalaj che colpisce a botta sicura, colpendo però un difensore sulla linea. Dieci minuti più tardi altro miracolo di Alia che a tu per tu con Bahlouli, salva la Lazio. Gol mangiato e gol subito. Cross dalla destra di De Angelis, taglia Ndrecka che incorna di testa e mette alle spalle di Avogadri. Eurogol per l’ex Chievo che nonostante la statura minuta, compie una prodezza degna di grandi specialisti. Al 38′ la Lazio è avanti a Bogliasco. Neanche il tempo di festeggiare che al 42′ la Sampdoria pareggia con una bella penetrazione di D’Amico che dalla sinistra converge e beffa Alia. La prima frazione si chiude con il risultato di 1-1.

SORPASSO – Si rientra in campo e la Sampdoria passa in vantaggio con un sinistro imprendibile dalla distanza di Pompetti. Nulla da fare per Marco Alia. La reazione della Lazio è affidata all’ispiratissimo Ndrecka, che al 56′ scappa via sulla sinistra con una veronica e mette al centro per Nimmermeer, anticipato per un soffio da Lima. La Lazio si sbilancia per cercare il pareggia e Alia per mantenerla a galla deve compiere un altro miracolo, questa volta su Prelec. Menichini prova a scuotere i suoi con i cambi: fuori Czyz, De Angelis e Armini (colpito duro dal compagno Alia in uscita), dentro Shehu, Kaziewicz e Franco. La Sampdoria flirta ancora con il tris: schema su calcio d’angolo che libera ancora Pompetti, questa volta però il centrocampista colpisce la traversa. Sulla respinta Rocha segna, ma il guardalinee rileva una posizione di fuorigioco. I timidi assalti nel finale della Lazio non producono niente. Prima sconfitta dopo quattro partite per la squadra di Menichini, che quindi rimane ferma a 7 punti. Appuntamento al 18 ottobre dopo la sosta, quando nella Capitale ci sarà il doppio scontro Roma/Bergamo, con Lazio e Atalanta, di fronte sia in Serie A che in Primavera.