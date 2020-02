Primavera 1 TIM, rinviate tutte le partite del weekend

E’ arrivata l’ufficialità: la Lega comunica il rinvio dell’intero prossimo turno di campionato Primavera programmato per questo weekend

La Lazio, sul proprio sito, ha ufficializzato i rumors che circolavano in queste ore: la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha deciso di rinviare tutte le gare in programma per la sesta giornata di ritorno del campionato Primavera.

Il turno che si estendeva dal 27 febbraio al 1 marzo è stato spostato all’11 aprile. In questo modo la sfida tra Lazio ed Atalanta si disputerà fra poco meno di due mesi ed i biancocelesti avranno più tempo per preparare la sfida con i primi in classifica.