Presentazione libro, Marchegiani: «Dino Zoff è un’icona!»

Luca Marchegiani ha parlato durante la presentazione del libro di Zoff

PARLA MARCHEGIANI – «E’ difficile far capire cosa vuol dire crescere col mito di Zoff. Dino non era un esempio da imitare ma un’icona da idolatrare. Sono stato tanti anni portiere della Nazionale ma sono stato onorato essere in porta nella sua squadra. Quando disse che si aspettava tanto da me, è stata una grande dimostrazione di fiducia e stima. Ho avuto la fortuna di parare un rigore nel derby ed era la prima vittoria dopo tanto tempo che non riuscivamo a vincerlo. Quando a fine partita sono arrivato ad abbracciare Zoff, mi ha ripreso su un’uscita in un calcio d’angolo. È stato un momento meraviglioso perché con lui era un’esperienza stupenda imparare anche il mestiere di portiere».