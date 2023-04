Pittaccio: «Contro il Cittadella sarà una gara decisiva per la classifica»

Pittaccio, la calciatrice biancoceleste alla vigilia della supersfida contro il Cittadella presenta il match e non solo

Ai microfoni di Roma Today è intervenuta la calciatrice della Lazio Pittaccio, la quale presenta il match delle biancocelesti di Catini e non solo, ecco le sue parole

CITTADELLA – Speriamo di conquistare la promozione per dimostrare il nostro autentico valore. La Lazio merita di stare in Serie A. Il segreto è il duro lavoro e un grande gruppo dove ognuna è pronta a dare sempre il massimo quando viene chiamata in causa, Possiamo considerarla una gara decisiva. Si affronteranno la prima contro la seconda. Non bisogna sottovalutare nessuno

CALCIO FEMMINILE – Il seguito che ha acquisito il calcio femminile è molto importante, tutti gli sforzi e i sacrifici compiuti in passato sono serviti ad avere le possibilità che ci sono oggi. È una grande vittoria ma è solo l’inizio e c’è tanto ancora da fare. Siamo ancora lontani dagli altri modelli calcistici europei che sono molto più sviluppati.

Alle bambine consiglio di crederci sempre, dare il massimo in ogni allenamento rimanendo sempre umili e con il sorriso, perché il calcio è lo sport più bello del mondo. Ho appena finito il master in management dello sport. Mi piacerebbe riuscire a rimanere nell’ambito sportivo, magari lavorando proprio a favore dello sviluppo del calcio femminile