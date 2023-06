Pistocchi contro la Juve: «Sono rimasti in serie A per grazia ricevuta»

Pistocchi, il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la Juventus e il caso plusvalenze ai microfoni di TVplay

PAROLE – La Juventus è rimasta in Serie A per grazia ricevuta. Zaniolo? E’ un talento inespresso che cerca molto i duelli individuali senza badare troppo al collettivo. Non è diventato un top e lo vedo molto peggiorato. Gli è mancata la testa e non so l’avrà in futuro