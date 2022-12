Piscedda: «Pellegrini ha il valore aggiunto di essere laziale»

L’ex giocatore della Lazio Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare il mercato biancoceleste

Le parole di Massimo Piscedda per i microfoni di Radiosei:

TERZINO – «Pellegrini sarebbe un buon acquisto. Fra Valeri, Parisi e il terzino della Juventus sceglierei proprio lui. Ha buone doti tecniche e il valore aggiunto, un po’ come per Romagnoli, è la sua fede laziale. In più, Luca ha anche esperienza internazionale, nonostante sia ancora giovane».

ROMERO – «Il fatto che non parta per il Sub 20 Sudamericano non mi stupisce più di tanto. Il torneo importante è il Mondiale di categoria, cui potrà partecipare in quanto competizione FIFA. Il ragazzo deve impegnarsi e mettersi in gioco qui a Roma. Sta facendo bene, non deve montarsi la testa, ma continuare a lavorare a testa bassa per migliorarsi. Per ora ha dimostrato di poter essere utile a gara in corso, con i suoi strappi. Vedremo da qui alla fine della stagione».