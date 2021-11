Piscedda: «Immobile? Momento luminoso. Peccato per l'infortunio...»

Massimo Piscedda ha analizzato il momento della Lazio di Sarri, commentando anche l’imprevisto infortunio di Immobile

Massimo Piscedda – intervenuto in esclusiva per i nostri microfoni – ha commentato il momento della squadra di Sarri, soffermandosi sul rendimento di Immobile, ora fermo ai box per infortunio:

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE

«Dispiace in primis per la Nazionale e poi per la Lazio. In una partita decisiva come quella contro la Svizzera poteva essere importante, in un momento luminoso della sua carriera. Speriamo possa tornare presto, anche se contro la Juve potrebbe non esserci».