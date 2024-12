Pellegrini Lazio, l’unico in difficoltà. I giornali non lo promuovono: «Soffre in quelle situazioni». I suoi voti

Pellegrini Lazio, l’unico biancoceleste veramente in difficoltà nella serata di Amsterdam. I giornali ne parlano così: i giudizi

Luca Pellegrini, secondo i giornali sportivi oggi in edicola, è stato il peggiore in campo per la Lazio nella vittoria di Europa League per 3-1 ad Amsterdam. Voti al di sotto della sufficienza per il giocatore, che con l’ammonizione rimediata salterà la prossima per squalifica.

Il commento del Corriere dello Sport: «In difficoltà. Soffre quando viene puntato da Traoré. Ammonito per un fallo avventato su Brobbey, da quella punizione nasce il gol dell’1-1».