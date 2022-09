Pedro e Radu ko: i due ci saranno con il Feyenoord?

Sarri potrebbe dover fare i conti con l’assenza di Pedro e Radu in vista del match di domani con il Feyenoord

I due, come ribadito da Il Tempo, non si sono allenati nella giornata di ieri e quindi la loro presenza è in fortissimo dubbio. Molti nodi potrebbero essere sciolti nella rifinitura in programma oggi in quel di Formello.