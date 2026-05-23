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Pedro nel pre partita: «Devo fare una bella prestazione per per lasciare questa squadra nel miglior modo possibile»

Published

2 giorni ago

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Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della trentottesima giornata contro il Pisa di Oscar Hiljemark

Pedro, attaccante della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2025-2026 contro il Pisa. Le sue parole rilasciate per DAZN:

STASERA – «Sarà difficile da gestire mentalmente, con i tifosi, con i compagni, con lo staff che sta lavorando su questa partita. Devo fare una bella prestazione per per lasciare questa squadra nel miglior modo possibile».

FUTURO – «Spero in un futuro ricco di momenti speciali, che la Lazio torni in Europa, che sia una squadra competitività, vivere questo al massimo per avere un bel ricordo».

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