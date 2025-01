Pedro Lazio, il migliore per i giornali: «Ci prova in ogni modo, Baroni lo schiera anche in regia». I giudizi post Braga

Pedro Lazio, lo spagnolo è il migliore per i giornali dopo la trasferta della Lazio a Braga: i commenti dei quotidiani su di lui

Pochi dubbi per i giornali oggi in edicola: Pedro è stato il migliore tra le fila della Lazio nella trasferta di Europa League contro il Braga. Promosso lo spagnolo, che si prende 7 in pagella.

Il commento del Corriere dello Sport: «Ci prova in ogni modo, giocando a tutto campo e mettendosi in mediana per dare qualità e cercare di inventarsi qualcosa. Nella ripresa Baroni lo schiera direttamente in regia».