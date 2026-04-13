Paratici nel pre partita: «Piccoli sta facendo molto bene! Stiamo lavorando e conquisteremo ciò che meritiamo»

Fabio Paratici, Ds della Fiorentina, ha parlato nel pre partita del match della 32a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le dichiarazioni

Fabio Paratici, Ds della Fiorentina, è intervenuto nel pre partita del match valido per la 32a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

KEAN – «Ce la sta mettendo tutta per recuperare, tempi certi non ne abbiamo. Fa un po’ up and down in questa condizione. Abbiamo, però, Piccoli che sta facendo molto bene nelle ultime partite».

PROBLEMATICHE – «Quando una squadra non rispetta le aspettative, i problemi sono molteplici. Non bisogna concentrarsi su di loro, ma sulle soluzioni. Ci siamo arrotolati le maniche, stiamo lavorando. Sappiamo che dovremo far fatica fino alla fine e conquisteremo ciò che ci meritiamo, ovvero la nostra salvezza».

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MALAGO’ – «E’ una persona che ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che ci può rappresentare con un certo stile e con idee nuove».

UNDER 23 – «Ci dovrebbero essere più club che dovrebbero cercare di fare l’U23, quando la Viola sarà organizzata abbastanza per farlo, cercheremo di farlo piano piano. E’ certamente un obiettivo questo di costruire il percorso».

SARRI – «Non l’ho incrociato, ma lo vedrò volentieri! E’ stato con noi un anno alla Juve e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo, ma abbiamo vinto uno Scudetto e perso una finale di Coppa e Supercoppa. Il suo bilancio in bianconero è eccezionale!».