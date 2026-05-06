Connect with us

Hanno Detto

Oddi: «Mi aspetto due belle gare con l’Inter! Vedere giocare Tavares è un piacere, è migliorato tanto»

Published

4 giorni ago

on

By

Image Photo956124 e1778071386709
Db Cremona 04/05/2026 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Lazio / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Romano Floriani Mussolini-Nuno Tavares

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento vissuto dall’esterno portoghese classe 2000 Nuno Tavares e non solo

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei, commentando l’andamento recente della squadra di Maurizio Sarri e soffermandosi in particolare su alcune prestazioni individuali, tra cui quella di Nuno Tavares. L’ex calciatore biancoceleste ha analizzato la crescita della squadra e le sue aspettative per il match contro l’Inter. Le sue parole:

NUNO TAVARES – «Veder giocare Tavares è un piacere, pochi sanno fare le cose che fa lui. In difesa anche è più attento, è migliorato molto. Su quella fascia è pericolosissimo per tutti e lo ha dimostrato anche lunedì. Ha qualità che pochi hanno, vanno sfruttate al massimo. Siamo tornati a fare belle partite e risultati in questa parte finale del campionato, quindi mi aspetto belle gare con l’Inter».

INTER VERSO LA DOPPIA SFIDA CON LA LAZIO – «Quella dell’Inter è a rosa titolare più forte della Serie A da anni. Loro non avranno problemi di formazione, hanno dimostrato di essere fortissimi anche quest’anno».

Ultimissime Lazio LIVE: l’Inter bussa per Gila, le condizioni di Rovella e molto altro

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×