Oddi: «Mi aspetto due belle gare con l’Inter! Vedere giocare Tavares è un piacere, è migliorato tanto»

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni sul momento vissuto dall’esterno portoghese classe 2000 Nuno Tavares e non solo

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Radiosei, commentando l’andamento recente della squadra di Maurizio Sarri e soffermandosi in particolare su alcune prestazioni individuali, tra cui quella di Nuno Tavares. L’ex calciatore biancoceleste ha analizzato la crescita della squadra e le sue aspettative per il match contro l’Inter. Le sue parole:

NUNO TAVARES – «Veder giocare Tavares è un piacere, pochi sanno fare le cose che fa lui. In difesa anche è più attento, è migliorato molto. Su quella fascia è pericolosissimo per tutti e lo ha dimostrato anche lunedì. Ha qualità che pochi hanno, vanno sfruttate al massimo. Siamo tornati a fare belle partite e risultati in questa parte finale del campionato, quindi mi aspetto belle gare con l’Inter».

INTER VERSO LA DOPPIA SFIDA CON LA LAZIO – «Quella dell’Inter è a rosa titolare più forte della Serie A da anni. Loro non avranno problemi di formazione, hanno dimostrato di essere fortissimi anche quest’anno».

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